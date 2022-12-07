Rusya’nın kontrol altında tuttuğu Donbass’ın Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rusya’nın kontrol altında tuttuğu Donbass’ın Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Rus ordusu Ukrayna’ya ait Donbass bölgesinde saldırılarına devam ederken, Rus askerlerini taşıyan askeri araç, Donetsk bölgesinde yolcu minibüsüyle çarpıştı. Rus basınının yerel makamlardan edindiği bilgilere göre

Şahtörsk-Torez yolunda meydana gelen kazada minibüs içerisindeki 16 yolcunun hayatını kaybettiği, Rus askeri kamyon içerisindeki 3 Rus askerinin ise yaralı olarak çıkarıldığı aktarıldı. Torez kentindeki hastanelerde tedavi altına alınan askerlerin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.

Antalya’da anne-kız okul dönüşü ölümden döndü Antalya’da anne-kız okul dönüşü ölümden döndü

Kazaya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.