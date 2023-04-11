Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurum idarecileriyle bir araya geldi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mahmut Gürhan ile döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurum müdürleri ve teknik müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda, döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurum müdürleri ile değerlendirmelerde bulunan Müdür Ekici "Geleceğimiz olan çocuklarımız için bir ekip olarak hep birlikte çalışıyoruz. Döner sermaye işletmesi olan kurumlarımızda üretimlerimizin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması için kurumlar arası iletişim kanallarının sürekli açık tutulmalıyız. Üretim kapasitesinin ve ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik Ar-Ge Çalışmalarına ağırlık vererek ilimizde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezlerinin döner sermaye işletmelerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Mesleki Eğitim Kanunda yapılan değişikliklerle güçlenen mesleki eğitim kurumlarımızda Sınai Mülkiyet Hakları çalışmaları döner sermaye dahilindeki ürünlerimize yönelik yaparak tescillenen ürünleri de ticarileştirdiğimiz zaman markalaşmanın da önünü açabiliriz. Döner sermaye dahilindeki ürettiğimiz ürünleri ‘Avrupa Beceri Yılı’ etkinliklerinde 27 Nisan 2023 günü Denizli Ticaret Odası Başkanlığının önünde döner sermaye ürünleri tanıtım sergisi ile ilimize tanıtma fırsatımız olacak. Denizli Ticaret Odamız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu anlamda bize büyük destek veriyorlar” dedi.

“İlimizde mesleki eğitimle sanayimizi bir bütün hale getirmek istiyoruz” diyen Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayimizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirirken bu okullarımızda da üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunabiliriz. Ürün üretme aşamasında öğrencilerimizde uygulama ve pratik yapma fırsatı bularak meslek erbabı olarak mezun olurlar. Ülkemiz büyük bir afet yaşadı. Deprem afetinin etkileri henüz geçmiş değil ve ülkece kenetlenerek yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Deprem felaketinde de ihtiyaç duyulan alanlarda üretim yapan okullarımız çok hızlı reaksiyon gösterdi. Bakanlığımız ve AFAD koordinesinde deprem bölgelerine sevkiyatları gerçekleştirdiler. Bu süreçler bize şunu gösterdi, doğal afet senaryolarında ihtiyaç duyulacak alanlarda planlamalar yapmalıyız”

Değerlendirme toplantısı okul veya kurum müdürlerinin yürütülen ve planlanan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmaları ile sona erdi.