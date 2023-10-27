‘Döner kardeşler’ adıyla bilinen suç örgütü davasında yargılanan ve ceza alan sanıklar hakkında tahliye kararı verildiğine ilişkin haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Adli kaynaklar tarafından hükümlü Turhan Döner’in 2036, hükümlü Emirhan Döner’in ise 2040 yılında şartlı salıverilecekleri belirtilerek, haberin içeriğinin tamamen hatalı ve gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

‘Döner kardeşler’ olarak bilinen ve 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 28 sanıklı suç örgütü davasında 2022 yılının Şubat ayında karar açıklanmıştı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, Emirhan Döner’in ’örgüt kurma ve yönetme’, ’tefecilik’, ’nitelikli yaralama’, ’tehdit’, ’nitelikli yaralamaya azmettirme’, ’hürriyeti tahdit’ ve ’6136 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Emirhan Döner’in kardeşi Turhan Döner’in ise ’yaralama’, ’tehdit’, ’yaralamaya azmettirme’, ’hürriyeti tahdit’, ’tefecilik’, ’6136 sayılı Kanun’a muhalefet’ ve ’örgüt yöneticiliği’ suçlarından toplam 34 yıl 10 ay hapsine hükmedilmişti.

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde sanıklar hakkında tahliye kararı verildiği belirtilirken, adli kaynaklar tarafından bu bilginin gerçeği yansıtmadığı açıklandı. Hükümlü Emirhan Döner’in başka suçtan tahliye olduğu, kesinleşen asıl suç ve cezalar yönünden sanık Turhan Döner’in Edirne F Tipi, sanık Emirhan Döner’in ise Kırıkkale F tipi cezaevinde infazlarına hükümlü olarak devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Hükümlü Turhan Döner’in 2036, hükümlü Emirhan Döner’in ise 2040 yılında şartlı salıverilecekleri de öğrenildi. Tahliye kararlarına dair yazıların cezaevine gönderildiği ve tahliye edildiklerine dair haber içeriğinin tamamen hatalı ve gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, adli kaynaklar tarafından kamuoyunun yanıltıldığı açıklandı.