1994 yılında Kocaeli’de 3 kişinin öldürülmesinde azmettirici iddiasıyla yargılanan ve tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden suç örgütü lideri Hadi Özcan, Sakarya’da toprağa verildi.

Kocaeli’de 30 yıl önce yeraltı dünyasında adı geçen ve dönemin kara kutusu olarak bilinen mafya babası Hadi Özcan; Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer’in öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla yargılanıyordu. 75 yıl hapisle cezalandırılan Hadi Özcan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır cezaevinde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edilerek Sakarya’nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan Soğuksu Camii’ne getirildi. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında Özcan, vasiyeti üzerine 2 buçuk yaşındayken kaybettiği annesinin yanına defnedildi.

Öte yandan, cenazeye çok sayıda seveni katıldı.