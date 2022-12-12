Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının hemen ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle

Ağrı’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının hemen ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle

Şantiyede çalışan işçiler ateş yakarak ısındı.

Hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber, Ağrı’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin ve çeşmelerin donduğu kentte, yerlerde oluşan buzlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle de şantiyede çalışan işçiler ateş yakıp etrafına toplanarak ısınmaya çalıştı.