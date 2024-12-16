Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, kış ayında da yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren yerli ve yabancı 16 dağcıdan oluşan grup, fırtına ve tipiye rağmen zorlu kış tırmanış gerçekleştirdi. Ekip üyelerinin saçı, kaşı ve kirpikleri zirve yolculuğu sırasında buz tuttu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve 5137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, dört mevsim boyunca karla kaplı zirvesiyle dağcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Tırmanış için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerden oluşan 16 kişilik grup, yerel rehber Resul Civaş eşliğinde minibüslerle Çevirme mezrasına ulaştı. Buradan tırmanış ekipmanları ve eşyaları atlara yüklenen ekip, 3200 rakımdaki kamp alanına kadar yürüyerek ilk kampına ulaştı. Dağcılar, yüksek rakıma uyum sağlamak amacıyla ilk geceyi kamp alanındaki çadırlarda geçirdikten sonra, ertesi gün tırmanışlarına kaldıkları yerden devam etti. Zorlu kış tırmanışına başlayarak 4200 rakımdaki ikinci kamp alanına ulaştılar. Burada dinlenip enerji toplayan ekip, gece yarısı kışlık kıyafetlerini giyerek zirve tırmanışına başladı. Tırmanış sırasında kuvvetli fırtına ve dondurucu soğuklar nedeniyle ekip üyelerinin saçları, kaşları ve kirpikleri buz tuttu.

Yaklaşık 5000 metre yükseklikteki buzulların başladığı noktaya ulaşan dağcılar, sabaha karşı kramponlarını takarak zirveye doğru yürüyüşlerini sürdürdü. Başarılı bir tırmanış gerçekleştiren dağcılar, gözyaşları içinde birbirine sarılarak tebrik etti.

Rehber Resul Civaş, yaptığı açıklamada, kış ayı tırmanışının çok zorlu olduğunu belirterek, dağcıların doğa şartlarına karşı gösterdiği sabır ve azmin önemine dikkat çekti.