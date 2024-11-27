Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk havalarda kimsenin sokakta kalmaması için ihtiyaç sahiplerinin Valiliğe bildirilmesini istedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sokakta kalan vatandaşlara yardım eli uzatılması için çağrıda bulundu. Vali Makas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hava soğuk, kimse sokakta kalmasın. Kırıkkale’mizin güzel insanları, lütfen bizlere yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

Sokakta kalan ya da kalacak yeri olmayan kişilerin Valiliğe bildirilmesi durumunda bu kişilerin misafir edileceğini belirten Makas, dayanışma ve merhametin önemine dikkat çekti.