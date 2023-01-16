Şanlıurfa’da bir öğrenci, atık malzemeden yaptığı çerçeveye kendi fotoğrafını koyarak yazdığı mektupla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a gönderdi. Mektup ile çerçeveyi sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, hediyenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Şanlıurfa’da bir öğrenci, atık malzemeden yaptığı çerçeveye kendi fotoğrafını koyarak yazdığı mektupla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a gönderdi. Mektup ile çerçeveyi sosyal medya hesabından paylaşan Emine Erdoğan, hediyenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Şanlıurfa’da özel bir kolejin 3’üncü sınıfında okuyan 8 yaşındaki Atahan Uyaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu sıfır atık projesine destek oldu. Biriktirdiği dondurma çubuklarından çerçeve yapan minik öğrenci, yazdığı bir mektup ile Erdoğan’a yolladı. Atahan’ın kendisine gönderdiği hediyeyi yazdığı “Sizin başlatmış olduğunuz sıfır atık projesini ailece destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma çubuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim” mektubuyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan üzerine ise “Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi sıfır atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz” notunu yazdı.

Bir çerçeve yapıp Emine Erdoğan’a gönderdiğini söyleyen Atahan Uyaroğlu, “Ben Atahan Uyaroğlu 3’üncü sınıfa gidiyorum. Ben buna benzer bir çerçeveyi Emine Erdoğan’a gönderdim ve çok da mutlu oldum. Ailece sıfır atık projesini destekleyip seviyoruz” diye konuştu.