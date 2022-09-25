Sivas’ta bir çay ocağının maskotu haline gelen ’Barut’ isimli kedi dondurmaya olan düşkünlüğü ve dondurma yalarken çekilen videolarıyla ilgi odağı oldu.

Sivas’ta bir çay ocağının maskotu haline gelen ’Barut’ isimli kedi dondurmaya olan düşkünlüğü ve dondurma yalarken çekilen videolarıyla ilgi odağı oldu.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan çay ocağının maskotu haline gelen ’Barut’ isimli kedi müşterilerin vazgeçilmez eğlencesi oldu. Dondurma yalamasıyla dikkat çeken kedi sosyal medyaya paylaşılan videolarıyla ilçenin gündemine oturdu. Videoları izleyen ilçe halkı ve gurbetçileri çay ocağına uğrayarak kediye dondurma ısmarlıyor. Barut’un günde bir külah dondurma yaladığını belirten işletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği Barut’u yaklaşık bir yıldır beslediği ve dondurma yalamasıyla müşterilerin ilgi odağı olduğunu söyledi.

Sosyal medya fenomeni oldu

İşletme sahibi Gazi Tekin, yavruyken sahiplendiği kedinin iş yerinde ilgi odağı olduğunu belirterek, “Bu kediyi yavruyken bulup getirdik buraya. Bir seneden fazla bir süredir burada bizimle yaşıyor. Buradaki müşterilerin sevgisini kazandı. Müşterilerle birlikte dondurma falan yiyorlar. Günlük en az bir dondurma veriyoruz. Bu kediyi herkes Barut olarak tanıyor, buradaki müşterilerin hepsiyle geziyor. Bu çay evinin bir maskotu oldu. Barut’un videolarını sosyal medyada paslaşmıştık. Sosyal medyadan görüp gelen müşteriler de var. Sosyal medyada dondurma yediğini görenler gelip dondurma ısmarlıyorlar. Bu kedi ilgi odağı oldu” dedi.

İş yerinin maskotu

Çay ocağı müşterisi Yunus Yılmaz, Barut isimli kedinin çay ocağının maskotu haline geldiğini belirterek, “Barut bu çay ocağının müdavim kedilerinden birisi. Biz bu çay ocağına devamlı geliyoruz, Barut da bizim yanımızda geziyor. Bizimle oynamaya çalışıyor, kucağımıza yatıyor, bizimle birlikte dondurmalarımızı yiyor, simit veriyoruz onları yiyor. Çay ocağının neşesi haline gelmiş. Burada insanlara maskotluk yapıyor. Buradaki insanlar da onu ilgi ve sevgiyle besliyorlar. Dondurmayı seçerek yiyor, kakaosunu yemiyor sütlü kısmını yalayarak yiyor. Çocuklar nasıl dondurmayı seviyorsa bu da adeta bir çocuk gibi dondurmayı severek bu çay ocağında yiyor” diye konuştu.