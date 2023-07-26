Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan tarihi Donduran Kulesi’nin, turizme kazandırılması hedefiyle hazırlanan restorasyon çalışmaları, kulenin güçlendirilmesi gerekçesiyle ertelenirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, güçlendirme çalışmalarının ardından restorasyonun yapılacağını belirtti.

Açık hava müzesi niteliği taşıyan Aydın’da 1300’lü yılların sonlarında saray kulesi olarak Menderes ovasına hakim bir konuma inşa edilen ve Aydın’da ayakta kalmış 3 kuleden biri olma özelliğini taşıyan Donduran Kulesi, güçlendirme bekliyor. Aydın Valiliği tarafından hazırlanan restorasyon projesinin, kulenin öncelikle güçlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle iptal edilerek ertelendiği öğrenilirken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, kulenin restorasyon çalışmalarının hala gündemlerinde olduğunu ve güçlendirme çalışmalarının ardından restorasyonun yapılacağını belirtti.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 606 bin 993 TL bedelle ihale edilen tarihi kulenin restorasyon çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış, tarihi kulenin restoresi için çalışmaların 10 ay içerisinde tamamlanması bekleniyordu ancak zamanla zarar gören tarihi kulenin restoreden önce güçlendirilmesi gerektiği tespit edildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’in Donduran Mahallesi’nin güneyinde bulunan tarihi kulenin, turizme kazandırılması için Aydın Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülen çalışmaların iptal edildiği yönündeki açıklamalara da yanıt verdi. Projenin devam ettiğini ancak restorasyonla birlikte güçlendirme gerektiğini ifade eden Vali Aksoy; “Donduran Kulesi’nin proje çizim işimiz devam ediyor. İlk aşamada yapılan bir restorasyon projesi vardı fakat iş uygulamaya geldiğinde baktık güçlendirme de gerekiyor. Onun için o kısmı iptal ettik. Şu anda restorasyon ve güçlendirme projesi devam ediyor. Önce bu proje bitecek. Sonra biz maliyetimiz ne kadar olduğunu göreceğiz. Donduran Kulesi bizim gündemimizden düşmüş değil, Yüsran Başkanın eksik bilgisi olabilir. İlk bilgiden kaynaklı bir açıklama yapmış olabilir. Onu iptal ettik. Çünkü sadece onunla olmayacağını güçlendirmeye de ihtiyaç olduğunu teknik arkadaşlar ifade edince ilk çalışmayı iptal ettirip yeni bir çalışma devam ediyor” dedi.

1300’lü yılların sonlarında bir saray kulesi olarak dönemin zengin kişisi tarafından 3 katlı olarak yapılan tarihi kuleye, makaralı asansörle çıkılıyor.