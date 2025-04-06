Malatya’da etkili olan dolu yağışında etkilenen kayısıda hasar tespiti için çalışmalar başladı.

Dünyanın kayısı başkenti Malatya’da son günlerde etkili olan dolu yağışı kırsal bölgelerde kayısı bahçelerine zarar verdi. Zararın boyutunun tespit edilmesi için hasar tespit çalışmalarına başlanan kentte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri ekipleri saha çalışmalarına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.