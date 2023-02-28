Van’ın 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’ndaki donan Sütun Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Van’ın 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’ndaki donan Sütun Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

2013 yılında Erek Dağı’nda keşfedilen Sütun Şelalesi, daha sonraki yıllarda doğasever ve dağcıların gözdesi haline geldi. Her yıl ocak ayı itibariyle sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonucu oluşan Sütun Şelalesi, eşsiz görüntüsüyle mest ediyor.

Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştiren dağcı Günay Yağız ve Nurullah Açar, şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hayran kaldıklarını ifade ederek, “Kışın başında donuyor ve mart ayının ortalarına doğru eriyor. Sarmaç köyü rotasından 3 saatlik uzaklıkta bulunan Sütun Şelalesi, şubat ayında buz tırmanışına da uygundur. Rotası zorlu ve teknik tırmanış ekipmanı ve bilgisi gerektiriyor. Buzun tırmanış için uygunluğunu kontrole gittik. Kar çok derindi ve yer yer 2 metreden fazlaydı. Ama görülmeye değer” ifadelerini kullandı.