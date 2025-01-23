Tokat-Ordu sınırında yer alan Perşembe Yaylası’ndaki yapay gölet soğuk hava nedeniyle buzla kaplanırken, doğaseverler tehlikeye aldırış etmeden göletin üzerinde yürüdü.

Tokat-Ordu sınırında yer alan Perşembe Yaylası’ndaki yapay gölet, soğuk hava şartları nedeniyle yüzeyini tamamen buzla kapladı. Yaz aylarında yeşilin tüm tonlarını barındıran gölet, kışın ise bembeyaz bir örtüyle doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Son günlerde etkili olan soğuk hava, göletin yüzeyinin tamamen donmasına neden oldu. Buz tutan göletin üzerine yürüyerek fotoğraf çektiren vatandaşlar, bu nadir doğal olayı ölümsüzleştirmek için bir araya geldi. Doğaseverler kışın ortasında bu manzaranın keyfini çıkararak, doğanın sunduğu benzersiz güzellikleri izledi. Yazın sakinliğiyle yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan gölet, kışın ise bembeyaz örtüsüyle farklı bir güzellik sunuyor. Her mevsim farklı bir atmosfer oluşturan Perşembe Yaylası, özellikle kış aylarında göletin üzerindeki buz tabakasıyla eşsiz bir görsel sunuyor.