Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Ambarlar Sokak üzerinde bulunan orta refüjde bulunan ağaçlarda ve bitkilerde oluşan buz sarkıtları adeta görsel şölen sundu. Buz sarkıtları refüjde bulunan ağaçlardan yere kadar uzanırken, çimenlerin üzerinde bulunan buz taneleri kristalleri andıran bir manzara oluşturdu. Gece eksi seviyelerde sulama sistemlerinin açılması sonucunda olduğu düşünülen buz sarkıtları, vatandaşlarca sık sık fotoğrafladı.

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