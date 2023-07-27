Sakarya’nın Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi’nde vatandaşın ekinlerine dadanan domuz sürüsü mahalleliyi tedirgin ediyor.

Hendek ilçesinin bin 725 rakımlı Dikmen Mahallesi’nde iddiaya göre aç kalan domuz sürüsü akşam saatlerinde mahalleye gelerek, vatandaşların ekinlerine zarar veriyor. Mahalle halkı, daha önceki yıllarda yaşanmayan bu durumun sebebini ise dağlarda meyvenin tükenmesine bağlıyor. Mahalleye dadanan domuz sürüsü, mısır, patates, fasulye gibi ürünleri tüketerek zarar veriyor. Akşam saatlerinde sokağa çıkamaya korkan mahalle halkı, domuz sürüsünün kendilerine saldırmasından endişe ediyor.

"Domuz sürüsü akşamları dışarıya çıkarken saldırır diye korkuyoruz"

Domuz sürülerinin evlerinin önüne kadar geldiğini ifade eden Emine Kazın, "Patatesleri, fasulyeleri yerinden sökmüşler. Mısır tarlalarına zarar vermişler. Şuana kadar bu bahçelere hiç domuz geldiğini hatırlamıyorum. Ama şuanda yaşadığımız evin kenarına kadar geliyorlar. Daha öncesinde hiç böyle bir şey yoktu mahallemizde. Diğer komşularımızın da bahçelerine girmiş. Domuz sürüsü girdiği bahçe ve tarlalarımızı mahvetti. Dağlarda meyve yok bir şey yok ne yiyecek hayvanlar. Bu sene ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Bizde bu durumdan tedirginiz, akşamları dışarıya çıkarken saldırır diye korkuyoruz. Endişe içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.