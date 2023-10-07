Karabük’te seyir halindeki otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Olay Eskipazar-Karabük kara yolu Köyceğiz mevkiinde meydana geldi. H.A.sevk ve idaresindeki 06 CYU 874 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken aniden önüne çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada Z.A.(9), A.A.(11), B.N.A.(17), M.A.S.(22), N.A.(45) ve B.A.S.(24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 3 domuzun da telef olduğu kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.