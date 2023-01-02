Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yalankoz köyü kırsalında vatandaşlar yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Kırsal alanda hızla ilerleyen domuz sürüsünü dağda gezinen bir vatandaş görüntüledi. 20’den fazla domuz sürü halinde hızla koşarak ilerledi. Saatte yaklaşık 30 kilometre hızla ilerleyen yaban domuz sürüsünü gören vatandaş, cep telefonuyla yaban domuzlarını görüntüledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesindeki Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesindeki Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

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