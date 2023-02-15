Denizli’nin Çameli ilçesinde domuz avı yaptığı sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği söylenen ve sonrasında domuz sanılarak öldürüldüğü ortaya çıkan adamın katil zanlısı tutuklandı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde domuz avı yaptığı sırada kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği söylenen ve sonrasında domuz sanılarak öldürüldüğü ortaya çıkan adamın katil zanlısı tutuklandı.

Olay, Çameli ilçesine bağlı Karadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bahri Oğur’un (61) domuz avı yaptığı sırada kayalıktan düşerek öldüğü ihbarı sonrası bölgeye JASAT ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin vücudunda saçma izleri olduğu ve olayın cinayet olabileceğinden şüphelenerek soruşturmayı genişletti.

Domuz sanmış

Cansız bedenin kaldırılmasının ardından yapılan çalışmalar çerçevesinde olay yerinde Halil O.’nun da (52) aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin olduğu belirlendi. Alınan ifadeler neticesinde şüpheli Halil O., JASAT ekiplerine suçunu itiraf ederek, çalıların içinden gelen Oğur’u domuz sandığını ve bir el ateş ettiğini söyledi.

JASAT’ın dikkatli çalışması sonrası yakalanan Halil O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Halil O., burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.