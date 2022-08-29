Edinilen bilgiye göre, Horasan’a bağlı Küçük Konak (Menevrüt) Mahallesinde yaşayan Efecan Taş (12) domuzların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Köyün alt kısmında meydana gelen olayın ardından mahalle sakinlerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki doktorların müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vali Kızılkya’nın şehit ailelerine ziyareti devam ediyor

Vali Kızılkya’nın şehit ailelerine ziyareti devam ediyor

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