Sakarya’nın Geyve ilçesinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Nurusomaniye Mahallesi’nde ormanlık alanda vatandaşların kurduğu domuz kapanına sıkışan yavru ayıyı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner ekipleri ile jandarma personeli yaptıkları çalışmalar neticesinde yavru ayıyı uyuşturucu iğne ile bayıltarak kapandan kurtardı. Tedavi altına alınan yavru ayı, yeniden doğaya salınacak.