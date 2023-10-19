Kastamonu’da Eylül ayında domuz avı sırasında kaza kurşunuyla hayatını kaybeden İsmail Göloğlu’nun ailesi, babalarının kaza kurşunu sonucu ölmediğini ve bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü iddia etti.

Olay, 18 Eylül tarihinde Kastamonu’nun merkeze bağlı Kaşçılar köyünde meydana geldi. İddialara göre, İsmail Göloğlu, arkadaşı O.D. ile birlikte gece saatlerinde tarlada ekili mahsulleri korumak için domuz avına çıktı. Ardından İsmail Göloğlu, arkadaşının silahından kaza sonucu çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince İsmail Göloğlu, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meydana gelen olay sonrasında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yönünde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede olay yerinde yapılan keşifte hayatını kaybeden İsmail Göloğlu’nun açık alanda vurulup vurulmadığı, atışta kullanılan tüfeklerin ucunda ve şüphelilerin ellerinde aydınlatma lambalarının olup olmadığı, olay günü tarlaya domuz girip girmediği, atış yeri ile vurulma yeri arasında yükseklik farkı olup olmadığı konularında incelemelerde bulunuldu.

İncelemelerin ardından olayda hayatını kaybeden İsmail Göloğlu’nun oğlu Engin Göloğlu, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, babasının ölümünün kaza olmadığını ve bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü iddia etti. Göloğlu, açıklamasında, “Evden saat 04.09’da domuz geldi diyerek evden alındı. Ava giden insan ayağına çorap, üzerine mont giymeden mi gider? Evden alındıktan 10 dakika içinde vuruldu. Ertesi gün gelen olay yeri raporunda herhangi bir domuz geldiğine dair ize rastlanmadı. Atış 17 metre uzaklıktan yapılmış. Ben olayın hemen ardından olay yerine gittim. Bana babamın vurulduğu yer değil de farklı bir yer gösterildi. Babam kan kaybı sonucu öldü. Olaydan sonra babamı götürmek yerine tüfeği saklamak için hastaneye ters istikamete gidilmiştir. Babam, kan kaybı ile vefat etti. Ben geri kalan ömrümü bu olayın aydınlanması için elimden geleni yapacağım. Bu olay kaza değil cinayet” dedi.