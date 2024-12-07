Sivas’ta domuz avına çıkan eski muhtar ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyü eski muhtarı M.A. ve bir arkadaşı domuz avına çıktı. Av esnasında eski muhtar M.A. ayı saldırısına uğradı. Durumu fark eden arkadaşı yüksek sesle bağırıp ayıyı korkutarak kaçırdı. Saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralandı. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı muhtar ilk önce traktörle köy meydanına daha sonra ambulans helikopterle Sivas’a sevk edilerek Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.