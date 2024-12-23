DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bulunan Domoz deresinde 800 metre betonarme taşkın kontrol duvarı, 5 adet menfez tamamlandı.

Gölyaka İlçemizde meydana gelebilecek taşkın zararlarından vatandaşın mal ve can güvenliğini korumak için başlatılan Domoz Deresinin ıslahının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Taşkın zararlarına karşı yürütülen taşkın kontrol projesi dahilinde Domoz deresinde, 800 metre betonarme taşkın kontrol duvarı, 5 adet menfez tamamlandı. Proje ile Gölyaka Taşlık Köyünde taşkın zararları kontrol altına alınacaktır” ifadelerinde bulundu.