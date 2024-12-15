Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Başakşehir maçında sakatlık yaşayarak devam edemedi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadeleye 11’de başlayan kaleci Dominik Livakovic, sakatlık yaşadı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynanan tüm maçlarda kaleyi koruyan Livakovic, Başakşehir mücadelesinin 27. dakikasında kendini yere bıraktı. Hakem Ozan Ergün’ün davetiyle sahaya giren sağlık ekiplerinin müdahalesiyle maça devam eden Livakovic, 3 dakika sonra Fenerbahçe atağında ikinci kez kendini yere bıraktı.

Kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sakatlığı nedeniyle kadroda bulunan Ertuğrul Çetin, 32. dakikada Hırvat kalecinin yerine oyuna girdi. Kalan dakikalarda kaleyi koruyan Ertuğrul bu sezon ilk kez bir resmi maça çıktı.