Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde keskin viraja hızlı girdiği iddia edilen domates yüklü tırın yükü kaydı. Çevrede bulunan bir iş makinesinin yardımıyla devrilmesi önlenen tırda bulunan domateslerin birçoğu ziyan oldu. Kazanın meydana geldiği noktada ise trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, gece saatlerinde Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya’nın Serik ilçesinden Mersin’e seyir halinde olan 33 NCY 18 plakalı domates yüklü tır, sürücüsünün keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tırın dorsesinde bulunan yük yan yattı. Ağırlık dengesinin kaybolması nedeniyle tırın sol yanında bulunan tekerler yerden kesildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan maden ocağındaki bir iş makinesinden yardım istendi. İş makinesin yardımıyla tırın devrilmesi önlendi. Ancak domates paketlerinin bir kısmı yola devrildi. Ziyan olmayan domatesler ise Serik’ten gelen işçiler tarafından başka bir araca aktarıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yola dökülen domatesler ve tırın kaldırılmasının ardından karayolunda trafik akışı sabah saatlerine doğru normale döndü.