Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde domates yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, tonlarca domates ise bir başka tıra yüklenerek ziyan olmaktan kurtarıldı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde domates yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, tonlarca domates ise bir başka tıra yüklenerek ziyan olmaktan kurtarıldı.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu Aşağıkurudere köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E., idaresindeki O6 CHL 47 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada yaralanan sürücü İ.E., ise olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından tırın dorsesindeki tonlarca domates ise bir başka tıra yüklendi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.