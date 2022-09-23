Bir zamanların tütün üreticisi konumundaki Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçilmesi adına yapılan yatırımlar ve çiftçi desteklemeleri meyvesini vermeye devam ediyor. Kornişon üretiminde bir numara haline gelen Sındırgı domates üretiminde de 60 bin ton üretimin üzerine çıkarak Balıkesir bölgesinde birinci konuma geldi.

Bir zamanların tütün üreticisi konumundaki Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sulu tarıma geçilmesi adına yapılan yatırımlar ve çiftçi desteklemeleri meyvesini vermeye devam ediyor. Kornişon üretiminde bir numara haline gelen Sındırgı domates üretiminde de 60 bin ton üretimin üzerine çıkarak Balıkesir bölgesinde birinci konuma geldi.

Yaklaşık 8000 dönümlük alanda yapılan dikimle domates üretimi bu yıl yüzde 40 oranında arttı. Sezon sonunda 100 bin tonun üzerinde rekolte yakalanması hedefleniyor. Mevsimsel olarak ürünün bolluğu ve fiyatların yüksekliği ise üreticinin yüzünü güldürüyor.

Fiyatların yüksek olması ve rampalardan sıkışıklığın yaşanmamasının üreticiyi de memnun ettiğini belirten Mandıra Mahalle Muhtarı Mehmet Koç “Hiç bekleme sıra yok yani hemen gelip döküyoruz, işimizi görüyoruz yani. Gidip tarlada işimize bakıyoruz yani. Öyle buralarda eskidenmiş yani buralarda rampalarda beklemek. Artık öyle bir şey yok. Çünkü Karagür rampasında var. Karaağaç köy rampası da var. Devamlı çalıştığı için Vatandaş sıra beklemiyor yani. Domates üreticisi memnun. Çok memnun işte dedim ya deminki gibi yani fiyatlar böyle durursa çok iyi“ dedi.

2022 Sındırgı’da tarım ve üretim yılı oldu

Sındırgı’da bu yılın tarım ve üretim yılı olduğunu belirten, domatesin yanında kapya biber, kornişon, biberiye gibi alanlarda yoğun bir üretimin gerçekleştiğini, çiftçilerin ise yüzünün güldüğünü söyleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Doğal Şehir Sındırgı’da eskiden tütün ekilirdi. O tütünün yerlerini şimdi daha çok sebze ve meyve alanlar aldı. Özellikle de Kapya biber gibi domates gibi ve kornişon salatalık gibi ürünler artık en büyük geçim kaynağı. Özellikle domates bu sene her üründe olduğu gibi ciddi mana da vatandaşın yüzünü güldürüyor. Sındırgı aşağı yukarı 10-15 köyün tamamı bu işle işgale ediyor. Ve 8 bin dönüm gibi bir alanda ekim yapılıyor ve yıllık olarak da geçen yıl 60 bin ton civarında üretimiyle Balıkesir birincisi olan bir ilçe burası. rekolte olarak bu sene yakalamayı hesaplıyoruz. Ve çiftçimiz özellikle ürünün mevsimden de kaynaklanan bir sebeple ürünün bolluğu ayrıca da fiyatların yüksekliği vatandaşın hakikaten yüzünü güldürüyor. Bizde tabi vatandaş gülünce bizler gülüyoruz, seviniyoruz. Çünkü pandemi döneminde olsun daha önceki birkaç yıllardaki fiyatların düşüklüğü çiftçimizin bayağı belini bükmüştü. Tabi ekonomik olarak da şartlar şu anda zor olunca vatandaş bu yıl tam tarım yılı üretim yılı olmuş oldu“ dedi.

İlçe ziyaretleri dahilinde geçtiğimiz günlerde domates üreticilerini, çiftçileri tarlada ziyaret eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Bugün Sındırgı’dayız. Balıkesir’imizin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Gerçekten topraklarından bereket akıyor. Şu anda bir domates tarlasındayız ve domates tarlasında domates toplayan işçilerimizle ve yine domates eken bu tarlayı eken tarlanın sahibi Ali kardeşimizle birlikteyiz. Bugün burada gerçekten güzel bir atmosfer var. Neden çünkü ciddi bir bereket var. Domatesler dalları alabildiğine dolu. Ve son derece bereketli bir yıl geçirmiş Ali kardeşimiz. Az önce dedim ki Tarlanın dönümü ne kadar domates ektin. 14.5 dönüm dedi. Ne kadar toplamda domates aldın. 175 ton civarında da domates aldım diyor. Ve bunun ortalama geliri de 500 bin lira yapıyor. Dedim maliyet nedir burada maliyet de 100 bin lira. Yani 400 bin lira 3 ayda yaptığı emekle kazancını elde etmiş. Son derece memnun. Domates fiyatından memnun. Domates fiyatları 3.5 lira ile 2.5 lira arasında gelip gidiyor. Ve bu fiyatlar da kendileri açısından tatmin edici ve kazanç getirici bir durum ifade ediyor. “ dedi.

Üretimin ve kazancın bekledikleri seviyede olduğunu, ekonomik kazançlarının da arttığını belirten Çiftçi Ali Koç “ Domates yetiştirdik. Güzel bir verim aldık. Allaha şükür. 14.5 dönümden 175 ton beklentimiz vardı. Aynı beklentimizi de aldık zaten. Topladık Allah bereket versin. Fiyatlardan da memnunuz. Güzel bir fiyat oldu bu sene. 500 bin lira para kazandım. 500 binin 100 bin lirasını masrafa verdik işte amelesi falan filan. Hepsi içinde 400 bin lira para kaldı bize Allah bereket versin” dedi.