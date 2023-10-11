Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde domates serasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği yangının ortasında kalan işçiler kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken, işçilerin oyunculuk performansları ise görenleri hayran bıraktı.

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüt Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş’ın katıldığı yangın tatbikatında serada senaryo gereği yangın çıktı. Sera Genel Müdürü Veli Karaca tarafından 112’ye yapılan ihbar sonrası, sera bölgesine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, senaryo gereği dumandan etkilenen çalışanı sedye ile ambulansa aldı. Yangın esnasında seranın üst katında bulunan bir çalışan da itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile bulunduğu yerden indirilerek ambulansa alındı.

Serada çalışan 50 personelin kısa sürede iş yerini boşaltmasıyla jandarma tarafından yangın bölgesinde güvenlik önlemi alındı. Hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatını izleyen Kaymakam Çengel, itfaiye, jandarma, sağlık çalışanları ve sera çalışanlarını tebrik etti.

Tatbikat sonrası sera personeline yangın anında yangın tüpü ile müdahale konusunda itfaiye ekipleri tarafından bilgiler verildi.