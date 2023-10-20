Kütahya’nın Domaniç ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye, Adem Ç. (45) idaresindeki 03 AAG 425 plakalı ticari araç ile Emirhan Ö.(16) yönetimindeki 16 BBU 687 plakalı motosiklet emniyet kavşağında çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emirhan Ö., olay yerine gelen Ambulansla önce Domaniç İlçe Hastanesi sevk edildi. Emirhan Ö burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç Dr. Mustafa Kalemli hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.