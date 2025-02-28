Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı kara yolunun Kozcağız köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Domaniç’ten Tavşanlı istikametine seyir halinde olan R.U. (52) yönetimindeki 34 AZP 80 plakalı araç, Kozcağız köyünden ana yola çıkan R.Y. (72) idaresindeki 16 BLH 63 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan S.D. (46) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne sevk etti.