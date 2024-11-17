Kütahya’nın Domaniç ilçesinde duvarlarında çatlaklar bulunan ve su sızıntısı olduğu tespit edilen tarihi Sultan Alaaddin Camii kontrollü şekilde yıkıldı. Minare yıkım sürecinde özel koruma altına alınırken, caminin yeniden yapım çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

2016 yılında yapılan yapı denetim testlerinde duvarlarında çatlaklar olduğu ve su sızıntısı yaşandığı tespit edilen tarihi Sultan Alaaddin Camii için yıkım kararı alınmıştı. Aradan geçen 8 yılın ardından caminin yıkım süreci başlatıldı. Deprem riskine karşı alınan yıkım kararıyla birlikte caminin yeniden inşası için de çalışmalar başlatıldı. Tarihi minare ise yıkım sürecinde özel koruma altına alındı.

1837 yılında Sultan Alaaddin Vakfı tarafından inşa edilen Sultan Alaaddin Camii 1926 yılında çıkan yangında kullanılamaz hale gelince yerine ahşaptan bir cami yapıldı. Zamana yenik düşerek tekrar yıkılan cami, 1972 yılında vatandaşların desteği ile tekrar yapılarak günümüze kadar geldi.