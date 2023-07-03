Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Domaniç-Tavşanlı Karayolunun 13. kilometresi Kozcağız köyü bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.E., yönetimindeki motosiklet ile 43 HA 557 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.