Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 1500 rakımlı Kocadağ ve çevresi, hafta sonunda piknikçilerle dolup taştı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesini Bursa’ya bağlayan Domaniç-İnegöl Karayolu üzerindeki 1500 rakımlı Kocadağ ve çevresi, hafta sonunda doğaseverlerin akınına uğradı. Başta Domaniç, İnegöl, Tavşanlı ve Bozüyük ilçeleri olmak üzere birçok şehirden gelen vatandaşlar, özellikle Topuk Yaylası’nı doldurdu. Piknikçiler, yol kenarındaki düzlüklerde mangal yaparak karın keyfini çıkardı. Hafta sonunu fırsat bilen doğa tutkunları, beyaz örtüyle kaplanan Domaniç dağlarında hem temiz havanın hem de mangalın tadını çıkardı.