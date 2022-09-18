Kütahya’nın Domaniç’in Çamlıca köyünde kurulan 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Kütahya Şubesi ve Domaniç Çamlıca Üretici Kadınlar Kooperatifi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kütahya’nın Domaniç’in Çamlıca köyünde kurulan 7 Renk Kadınları Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi Kütahya Şubesi ve Domaniç Çamlıca Üretici Kadınlar Kooperatifi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kadın Kooperatiflerinin açılışına katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, kadınların üretime katkı sunmak için ortaya koydukları iradenin çok değerli olduğunu belirtti.

Vali Çelik, “Bugün sizlerle bir arada olmak benim için çok büyük önem arz ediyor. Özellikle Domaniç’te siz değerli kadınların bir araya gelmesi, ülkemizdeki üretim alanında katkı sunmak için bir arada olmaları ve burada bu kıvılcımın ateşlenmesi çok değerli. Kadınların bir arada oluşturulacakları güç inanılmaz değerli. Çünkü onlar sosyal hayatın, ekonomik hayatın paydaşları. Ciddi anlamda bir kazanım olacağını değerlendiriyorum” diye konuştu.

“Ya üreterek var olacağız, ya da tüketerek yok olacağız”

“Ya üreterek var olacağız, ya da tüketerek yok olacağız” diyen Vali Ali Çelik, kooperatifin diğer köylere de örnek olmasını dileyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü, “Zaten her bir kadın ailesini var etmek, çocuğunu yetiştirmek, ayakta kalmak için ciddi bir emek ve üretimin parçası oluyor. Bir de ekonomik kalkınmanın bir parçası olduğu zaman onlara saygımız, minnetimiz ve duamız artıyor. İnşallah bugün burada başladığı gibi sevgiyle, emekle, bir arada ve birlikte olarak uzun yıllar köyümüze, ilçemize ve şehrimize hizmet eder. Diğer köylerimize de örnek olur” dedi.

Açılışın ardından kooperatifi gezerek bilgiler alan Vali Çelik, ürünlerin tüm Türkiye’ye ulaşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Vali Ali Çelik’in her zaman yanlarında olduğunu belirten kadınlar, destekleri için teşekkür ettiler.