Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Cumhuriyetin 100.Yıl etkinlikleri çerçevesinde ilçe protokolü ve öğrenciler tarafından 100 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen 100 karaçam ve sedir fidanı ilçe protokolü ve öğrenciler tarafından Çamlıca Köyü Kantar sahasında toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, ilçe Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Şuayp Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Numan Köksal, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, daire amirleri ve Çamlıca Köyü okulu öğrencileri katıldı.

Fidan dikimi sonrası öğrencilere Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Domaniç Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz ve bazı daire amirleri tarafından hediye paketleri takdim edildi. Dikim sonrasında katılımcılara kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.