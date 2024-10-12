Kütahya’nın Domaniç ilçesinde çift sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti.

Edinilen Bilgiye göre, ilçeye bağlı Fıranlar köyünde Mustafa Çağlar (45), tarlasında traktörü ile çift sürdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kaldı. Kazada ağır yaralanan çiftçi, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Çağlar, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.