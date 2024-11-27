Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Beldesi’nde, Yukarı Mahalle Camii Kuran Kursu öğrencileri ve eğitmenleri, mevsimin ilk karını coşkuyla, dualarla karşıladı.

Kuran Kursu Eğitmeni Ali İhsan Boz, 7-10 yaş arası öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde kar yağışına özel bir etkinlik düzenledi. Çocuklar, eğitmenleriyle birlikte kar yağışı için teşekkür mahiyetinde bir dua etti ve ardından kartopu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Eğitmen Boz’un öncülüğünde yapılan kar duası şu şekildeydi:

“Kar yağdı, çocukların yüzü güldü, kar yağdı, çiftçilerin yüzü güldü, kar yağdı, Çukurca’nın yüzü güldü. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.”

Etkinlik, çocukların neşesine neşe katarken, kar yağışının bölge halkı için de büyük bir sevinç kaynağı olduğu ifade edildi.