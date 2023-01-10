Çiftçilerin taleplerinin dinlenilmesi ve sorularının cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi.

Programa, Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Tarım Müdürü Deniz Tuluk, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programda Bursa TARSİM Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından, bitkisel ürün sigortası, büyük ve küçükbaş hayvan sigortası, kümes hayvanları sigortası, su ürünleri sigortası ve arıcılık sigortası hakkında bilgiler verildi.

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