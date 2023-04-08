Domaniç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, şehit yakınları ve gaziler, engelli ve aileleri, depremzede aileleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti başkanları ve muhtarların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

İftar yemeğinde misafirleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularıyla, huzur ve güven içerisinde devam etmesi temennisinde bulunarak, katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür etti.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, ilçede ikamet eden şehit yakınları ve gaziler, engelli ve aileleri, depremzede aileleri, öksüz ve yetim aileleri, yaşlı vatandaşlar, roman vatandaşlar, ilçe daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilçe siyasi parti başkanları, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.