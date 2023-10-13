Kütahya’nın Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk’ün evinin karşısındaki parka giren ayı hırçın hareketlerle parkın avlusunu söktü, parktaki gençleri kovaladı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 22.30 da Hasantepe Mahallesi’ndeki parka giren ayı, parkın etrafını çevreleyen tel örgüyü yerinden söktü, sağa sola koşturarak parkta bulunan gençleri kovaladı. Sonra da ortalıktan kayboldu. Mahalle arasında kaybolan ayıyı polisler sabaha kadar aradı ancak bulamadı.

“Parkta oturuyorduk, birden bir gürültü koptu. Ayı tel örgüleri sökmeye çalışıyordu. Korkup kaçtık” diyen Samet Koyun, "Ayının üzerimize geldiğini görünce motorlarımıza binip kaçtık. Ülkü Ocakları başkanımızın yanına gidip olayları ona anlattık” diye konuştu.

Domaniç Ülkü Ocakları Başkanı Salih Turan, “Gençler yanıma gelip belediye başkanının evinin önündeki parka ayı saldırdı deyince hemen başkanımızı arayıp uyardım. Sonra da olay yerine gittim. Ayı kaçmıştı” şeklinde konuştu.

İlçenin ormanlık bölgelere yakın bir konumda bulunduğunu hatırlatan Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Tam karşımızdaki parkta oturan gençler, ayının geldiğini fark etmişler. Aynı saatlerde biz de evimizde misafirlerimizi uğurluyorduk ama şükür denk gelmemişiz. Haberi alınca hemen güvenlik kameraları kayıtlarını inceledik. Ayının telleri devirdiğini ve parkın çevresini yıktığını gördük. Güvenlik kameralarından ayının şehir merkezine doğru koştuğunu izleyince hemen polisimize haber verdik. Polis ekipleri ise gece boyunca devriye attı ama ayıyı bulamadı. Muhtemelen tekrar ormanlık alana döndü" diye konuştu.

Vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyaran Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, birkaç gün önce köylerden benzer haberler geldiğini belirtti ve özellikle gece saatlerinde ıssız yerlerde kimsenin bulunmamasını istedi.

Domaniç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri gece boyunca bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini artırdı.