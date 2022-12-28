Kütahya’nın Domaniç ilçesinde “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitim alan velilere sertifikaları verildi.
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde “Aile Okulu” projesi çerçevesinde eğitim alan velilere sertifikaları verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Aile Okulu” projesi çerçevesinde Hisar İlkokulunda eğitim alan velilere sertifikaları Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş tarafından verildi.
Kaymakam Okumuş, emeği geçen eğitimcilere teşekkür ederek, eğitime katılan kursiyerlere başarılar diledi.
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