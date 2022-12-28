Kaymakam Okumuş, emeği geçen eğitimcilere teşekkür ederek, eğitime katılan kursiyerlere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Aile Okulu” projesi çerçevesinde Hisar İlkokulunda eğitim alan velilere sertifikaları Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş tarafından verildi.

Kütahya’da bin 76 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da bin 76 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi

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