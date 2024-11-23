Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Ertuğrul Gazi Camii avlusunda doğum yapan ve çevredeki insanlara saldıran bir anne köpek, şikayetler üzerine barınağa götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Kur’an Kursu’na gelen bir kadına saldıran köpek, kadını çeşitli yerlerinden ısırdı. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan kadın düşerek belini kırdı. Aynı köpek, sonraki günlerde üç kişiye daha saldırınca mahallede büyük bir sorun haline geldi. Bunun üzerine Hasan Tepe Mahallesi Muhtarı Samet Koyun’un girişimleriyle Domaniç Belediyesi ekipleri harekete geçti. Köpek, 9 yavrusu ile birlikte Kütahya Hayvan Barınağı’na götürüldü.

“Herkes köpeğine sahip çıksın”

Konuya ilişkin açıklama yapan Hasan Tepe Mahallesi Muhtarı Samet Koyun, sahipsiz hayvanların durumuna dikkat çekti. Muhtar Koyun, “İnsanlar, köpekleri seviyorum diye sahipleniyor, ama yavruladıktan sonra sokağa atıyor. Bu hayvanlar da can taşıyor. Yazık değil mi? Sahipleniyorsanız sorumluluğunu üstlenin, aksi halde beslemeyin. Sokakta aç kalan ve yavrulayan hayvanlar saldırganlaşıyor. Mahallemizde bir haftada dört kişi aynı köpek tarafından ısırıldı. Domaniç Belediyemize başvurarak yardım istedik. Sağ olsunlar, hemen müdahale ederek köpeği ve yavrularını Kütahya Hayvan Barınağı’na götürdüler. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.