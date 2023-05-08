Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Kocayayla Şefliği tarafından toplanan kozalaklardan çıkan ve sedir ağaçlarını geleceğe taşımak için 30 hektar sahaya ekilen tohumlar filizlenmeye başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Çukurca Yanık Sahası 11.14.15.18.19 nolu bölmelerde yapılan tohum ekimi ocak ayında Kocayayla Orman İşletme Şefi Erdem Tetik kontrolünde yapıldı. Sedir kozalaklarından çıkarılarak 30 hektar sahaya ekilen 500 kilogram tohum, toprakla buluştu ve bugün filizlenmeye başladı. Yeniden yeşillenecek ve yarınlara en güzel şekilde taşınacak olan sahada filizlenen yeni bir hayatın başlangıcı gibi mutluluk verdi” ifadelerine yer verildi.