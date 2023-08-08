Kütahya’nın Domaniç ilçesi Çamlıca köyünde muhtarlık öncülüğünde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 12 çocuğun düğünü aynı günde yapıldı.

Çamlıca köyünde düzenlenen sünnet şöleni, köy camiinde mevlit okunmasıyla başladı.10 düğün sahibinin araçlarından konvoy oluşturuldu. Etkinlik, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş’un duası ile tekbirlerle getirilen sünnet çocuklarının anneleri tarafından karşılanmasıyla devam etti.

Ayrıca çocuklar için ilahi, palyaço gösterisi, pamuk şekeri ve balon dağıtımı, şişme oyun parkuru ve yüz boyama etkinliği yapıldı, misafirlere yemek ve aşure ikramında bulunuldu.

Toplu sünnet şölenine yoğun katılım olduğunun söyleyen Çamlıca Köyü Muhtarı Numan Yaşar, ailelere, davetlilere ve sünnet şölenine katkı sağlayanlara teşekkür teşekkür etti.

Muhtar Yaşar, ”Geçen yıl ailelerle birleşerek aldığımız karar sonucunda 10 ailenin 12 çocuğunun sünnet düğününü bir günde gerçekleştirerek hem birlik beraberliği sağladık, hem de ekonomik yönden büyük tasarruf sağladık. Bu güzel etkinliği talep olduğunda önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Sünnet şölenine, Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, İl Genel Meclis üyeleri Hüsamettin Doğan, Mehmet Arif Varol, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, sünnet olan çocukları tebrik ederek, ailelerine de hayırlı olsun dileğinde bulundu.