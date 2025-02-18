Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yer alan Topuk Yaylası Tabiat Parkı’nın karla kaplı güzelliği havadan dronla görüntülendi.

Domaniç ilçesinde yer alan Topuk Yaylası Tabiat Parkı, karla kaplı kayın ağaçları ve göletinin büyüleyici güzelliği Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kütahya Şube Müdürlüğünce havadan dronla görüntülendi. DKMP Kütahya Şube Müdürlüğü yetkilileri, Topuk Yaylası Tabiat Parkı’nın şu dönemde şehrin stresinden uzaklaşmak, doğanın saf güzellikleriyle ruhunu dinlendirmek isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası olduğunu ifade etti.