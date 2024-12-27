Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu, "Tarih, Kültür ve Turizm" temalı Domaniç Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı.

Domaniç Hayme Ana MYO Osmangazi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştay, Kütahya Folklor Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Domaniç Hayme Ana MYO iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Domaniç Hayme Ana MYO Müdürü Doç. Dr. Cantürk Caner, ilçe protokol üyeleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı ise çalıştayın Domaniç’in tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtma açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Çalıştay kapsamında sinevizyon gösterimi ve yöresel halk oyunları sergilendi. Daha sonra çeşitli temalarda oturumlar gerçekleştirildi. Yazar Abdullah Fidan, Arkeolog Nil Bal ve Yaşar Saygılı sunumlarını yaptı. Güreşçi Nuh Ceylan, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Tekdemir, Aliye Öztürk ve Gökmen Çakmak konuşmalar gerçekleştirdi. Eczacı Oktay Kadıoğlu, İl Ahi Babası Yasin Demırci, Kahve İşletmecisi Ali Şahin, İş İnsanı Faruk Bozbey ve Çamlıca Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi Üyesi Nafize Uslu sunumlarını paylaştı. Çalıştay, katılımcılara yeni fikirler ve iş birliği fırsatları sunarak başarılı bir şekilde tamamlandı.