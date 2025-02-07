Kütahya’nın Domaniç ilçesi ile Bursa’yı birbirine bağlayan bin 500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır vasıtalara ve kış lastiği bulunmayan araçlara geçiş izni verilmiyor.

Gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, zaman zaman yolun tamamen kapanmasına neden oluyor. Karayolları ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürse de, dakikalar içinde tekrar kapanan yol nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Domaniç-İnegöl karayolunda bir vatandaş traktörüyle yolu açmaya çalışırken, servis minibüsleri dışında trafikte neredeyse hiç araç görülmüyor. Normal şartlarda günde yaklaşık 10 bin aracın geçtiği güzergahta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.