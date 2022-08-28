Bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar İnegöl ve Domaniç’teki hastanelere kaldırılıyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Bursa’nın Mudanya ilçesine gitmekte olan tur otobüsü, Domaniç-İnegöl karayolunun 20. kilometresi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. 43 ACT 702 plakalı otobüste ilk belirlemelere göre, 1 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Obruğa düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Obruğa düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

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