Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda Öğr. Gör. Kudret Armağan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle öğrencilere kariyer planlamaları, motivasyon ve stres yönetimi konularında eğitim semineri gerçekleştirildi.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda Öğr. Gör. Kudret Armağan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlikle öğrencilere kariyer planlamaları, motivasyon ve stres yönetimi konularında eğitim semineri gerçekleştirildi.

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’nin değişik illerinde Motivasyon Tırı projesiyle köy okullarındaki öğrencilere motivasyon, iletişim ve teknolojik uygulamalar konularında gönüllü eğitimler veren Simav MYO akademisyenlerinden Öğr. Gör. Kudret Armağan’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, MYO ve lise öğrencilerinin yanı sıra akademik personel, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Hayata pozitif bakmanın önemine değinen Öğr. Gör. Kudret Armağan, güne neşe ile başlamanın, tebessüm ederek güne “merhaba” demenin, güne karamsarlığa iten değil hareketlendiren bir müzikle başlamanın kişiyi daha enerjik hale getirdiğini, güne daha motive başlamasını sağladığını söyledi.

Bireysel olarak hedefe odaklanmanın önemine değinen Öğr. Gör. Armağan, “ Hedefinize odaklanın. Hedefinizden saptırmak isteyen hiçbir şeye izin vermeyin. Kendinize “başaracağım” mesajını verin. Başarmaya odaklanın. Göreceksiniz ki, başaracaksınız” dedi.

Öğrencilere rahatlamaları için bazı fiziksel alıştırmalar yaptıran Armağan, sportif, sosyokültürel etkinliklerin kişiler üzerinde önemli etkileri olduğunu ifade etti. Değişik motivasyon uygulamalarıyla seminere katılanlara hoş saatler geçirten Armağan, stres yükünün atılmasını, hayata güzel bakılmasını tavsiye ederek, değişik örnek ve uygulamalarla bunu nasıl yapabileceklerini gösterdi.

Seminer sonunda düşüncelerini dile getiren öğrenciler, seminerden çok memnun kaldıklarını ifade ederek geleceğimize pozitif bakabilme adına kazanımlar kazandıklarını belirttiler.

Seminer sonunda verdiği seminer için teşekkür eden MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasemin Durmaz, Öğr. Gör. Kudret Armağan’a günün anısına çini tabak sundu.