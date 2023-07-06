Eskişehir’in Çifteler ilçesinde başlayan hububat hasadı dolu yağışından dolayı yüzde 50 verim kaybına uğrasa da, 1 dönümde 500 kilogram ürün verdi. Bereketli dönem için çiftçiler mutlu.

Çifteler ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde hububat hasadı başladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışının ardından yüzde 50 verim kaybı yaşayan çiftçiler buna rağmen 1 dönüm alandan ortalama 500 kilogram hububat hasat etti. Verimin yüzleri güldürdüğü mahallede saman miktarının da tatmin edici düzeyde olduğu öğrenildi. Çitçiler bereketli hasat dönemi için mutlu oldukları ve şükür ettikleri bildirildi.